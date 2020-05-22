Как развиваться банковской системе в период кризиса и пандемии — эксперт

Именно сейчас самый подходящий период для входа на рынок небольшой страны, которая может быть интересна для крупных игроков, считает эксперт.

Радио Как развиваться банковской системе в период кризиса и пандемии — эксперт

Частные банки могут принести технологическое развитие, которое будет перениматься и госбанками, это сделает отрасль более совершенной, считает заместитель генерального директора по инвестициям компании "Универ капитал" Дмитрий Александров.

Горизонты планирования могут быть любыми, но их не надо отодвигать далеко, говорит эксперт, и прикрывать коронавирусом перенесение сроков запуска проектов было бы неправильно. Ведь на коронавирус накладывается и кризис глобальной экономики - не самая лучшая пора для банков. Но именно сейчас самый подходящий период для входа на рынок небольшой страны, которая может быть интересна для крупных игроков.

Конечно, доминирующая доля государства в банковской системе не всегда хорошо, но это не всегда однозначно плохо и не всегда легко от этого уйти, делится мнением Александров. Попытка ухода от этого, по словам эксперта, может, наоборот, приводить к увеличению доли государства, прямо или косвенно, особенно в такие периоды, как сейчас, когда кризис финансовый, экономический и кризис ликвидности давят на капиталы банков очень серьезно. Ведь сейчас требуются дополнительные объемы резервирования, и часто это приводит к тому, что доля государственного сектора возрастает.

"Например, в России массовый отзыв лицензий у частных банков во время так называемой "зачистки банковского сектора" привел к тому, что доля госбанков стала доминирующей. Можно сказать, что государственный капитал в российском банковском секторе доминирует. Сказать, что это однозначно плохо и давит на конкуренцию - было бы неверно. Потому что с точки зрения технологического развития Россия далеко не на последнем месте", - подчеркнул Дмитрий Александров.

Однако отсутствие частных банков, отметил эксперт, - это действительно негатив. Потому что госбанки конкурируют только за приоритеты госресурсов, а не в технологической сфере. Частные же банки стимулируют развитие и качество услуг для малого бизнеса и физических лиц.

Поэтому, если говорить о намерении увеличить пассивы со стороны частных лиц, усилить вектор по работе с частным сектором - это хороший посыл.