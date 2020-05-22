Лукьянов: сфера IT в Узбекистане одна из первых оживет после пандемии

Преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов рассказал, в каких секторах экономики инвесторам наиболее интересно сейчас работать с Узбекистаном и какие страны больше подходят республике в качестве партнеров.

Радио Лукьянов: сфера IT в Узбекистане одна из первых оживет после пандемии

Узбекистан это самое густонаселенное государство в Центральной Азии, и население этой страны представляет собой крупнейший рынок информационных технологий, однако на сегодняшний момент он недостаточно развит.

Все потому, что на протяжении многих лет страна была изолирована от международной интеграции, поэтому многое предстоит сделать, считает преподаватель Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов.

По его словам, IT-рынок Узбекистана представляет собой привлекательное пространство как в средне-, так и в долгосрочной перспективе.

"Республика имеет промышленный ресурс для сбора компьютерной техники, в стране производят мобильные телефоны. Правительство хочет нарастить промышленный сектор, но сделать это в условиях открытости будет тяжело, поскольку конкуренцию с китайскими производителями Узбекистан не выдержит," - отметил Лукьянов.

Политика узбекских спецслужб по противодействию угрозам безопасности подразумевает контроль за растущим рынком информационных технологий и телекоммуникаций.

В последнее время эту же идею в основном продвигают Россия и Китай, есть основания полагать, что Узбекистан рассчитывает на расширение сотрудничество с этими странами как в рамках ШОС, так и на двустороннем уровне.