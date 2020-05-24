"Страхи/Ошибки": как изоляция разрушает семьи

В Китае после снятия карантинных мер резко увеличилось количество разводов. В остальных странах тоже предсказывают подобный "эффект". В стрессовой ситуации супруги могут открыться не с лучшей стороны.
И тогда возникает вопрос: "С тем ли человеком я жил все эти годы и какой он на самом деле?" Порой доходит до оскорблений и физического насилия.
Вместе с психологом, гештальт-терапевтом, известным инстаграм-блогером Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым разбираемся, как сохранить отношения в изоляции, если партнеры начали бесить друг друга.
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