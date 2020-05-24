"Проигрыш – это нормально". Учим детей принимать неудачи

Но самое главное: как перестать оценивать своих детей и требовать от них быть "успешными", желая во что бы то ни стало вырастить "победителей"?
Большинство детских игр моделирует взрослую жизнь, и неудачи — ее неотъемлемая часть. Если "мужчина средних лет" обратился к психологу с тем, что не умеет и не хочет проигрывать — ищите проблему в детстве.
Об этом Настя и Лина говорят с психологом, педагогом и многодетной мамой Катериной Дёминой, и приходят к тому, что родители почти все время оценивают своих детей.
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