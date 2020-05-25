Козлов: говорить о выходе США из Договора по открытому небу пока рано

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института Управления – филиала РАНХиГС Сергей Козлов объяснил, почему президент США Дональд Трамп делает сейчас столь громкие заявления.

Радио Козлов: говорить о выходе США из Договора по открытому небу пока рано

Американский лидер Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из Договора по открытому небу (ДОН) и будет вне соглашения, пока Россия "не выполнит свои обязательства". При этом он не исключил разработку новых договоренностей.

Россия неоднократно отвергала обвинения Соединенных Штатов в нарушении договора. В пятницу в российском Министерстве иностранных дел заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Вашингтона неприемлемы.

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института Управления – филиала РАНХиГС Сергей Козлов заявил: Трампу важно показать, что именно он определяет внешнеполитическую повестку, поскольку вплотную подошел к тому, чтобы остаться президентом.

Эксперт считает, что это одна из причин, почему американский лидер делает громкие заявления и в отношении открытого неба, и договора СНВ-3, и переструктурирования всего международного пространства.

"Однако говорить о том, что все его желания каким-то образом воплотятся в жизнь, пока очень рано. Договор по открытому небу является важнейшим слагаемым в обеспечении контроля над вооружениями. То, что их самолеты летают над нашей территорией, а наши — над их, обеспечивает возможность проконтролировать то, что каждая страна предпринимает в сфере как раз своей обороны. Попытка Трампа как раз от его договора отказаться демонстрирует важность скорее этого договора. Чем громче заявления делает Трамп, тем больше будет вероятность, что они не воплотятся", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что в США существуют разные группы влияния, которые могут придерживаться радикально расходящихся позиций по разным вопросам, в том числе относительно Договора по открытому небу.

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