Эксперт: Узбекистан имеет хороший потенциал для наращивания экспорта топлива

Радио Эксперт: Узбекистан имеет хороший потенциал для наращивания экспорта топлива

По данным Госкомстата, в период с января по апрель в стране произвели 365,8 тысячи тонн бензина — это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По мнению вице-президента Независимого топливного союза, гендиректора ICON Trading Дмитрия Гусева, это — внушительная цифра, которая, в первую очередь, скажется на уменьшении импорта и также откроет потенциал для экспорта.

"Я думаю, что это в любом случае выгодно. Любая нефтепереработка полезнее, чем продажа сырой нефти. Тем более с учетом того, что и сам Узбекистан достаточно большое количество продукции импортирует, поэтому любое производство и его увеличение сможет и нормализовать ситуацию с нефтепродуктами в стране, тем более, что сейчас их меньше потребляется, и можно создать достаточно хорошие запасы и в том числе заработать на экспорте нефтепродуктов в близлежащие азиатские страны", - считает эксперт.

Потенциальными потребителями узбекского топлива Гусев назвал такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан.

Он также подчеркнул, что существует множество продуктов, которые можно производить и предлагать широкую линейку на рынке.

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