21:25 25 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Дмитрий Гусев
Facebook / Дмитрий Гусев

Эксперт: Узбекистан имеет хороший потенциал для наращивания экспорта топлива

Радио
Получить короткую ссылку
19 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200525/14211525/Ekspert-Uzbekistan-imeet-khoroshiy-potentsial-dlya-naraschivaniya-eksporta-topliva.html

Вице-президент Независимого топливного союза, гендиректор ICON Trading Дмитрий Гусев прокомментировал наращивание в республике производства бензина.

Радио
Эксперт: Узбекистан имеет хороший потенциал для наращивания экспорта топлива

По данным Госкомстата, в период с января по апрель в стране произвели 365,8 тысячи тонн бензина — это на 18,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По мнению вице-президента Независимого топливного союза, гендиректора ICON Trading Дмитрия Гусева, это — внушительная цифра, которая, в первую очередь, скажется на уменьшении импорта и также откроет потенциал для экспорта.

"Я думаю, что это в любом случае выгодно. Любая нефтепереработка полезнее, чем продажа сырой нефти. Тем более с учетом того, что и сам Узбекистан достаточно большое количество продукции импортирует, поэтому любое производство и его увеличение сможет и нормализовать ситуацию с нефтепродуктами в стране, тем более, что сейчас их меньше потребляется, и можно создать достаточно хорошие запасы и в том числе заработать на экспорте нефтепродуктов в близлежащие азиатские страны", - считает эксперт.

Потенциальными потребителями узбекского топлива Гусев назвал такие страны, как Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. 

Он также подчеркнул, что существует множество продуктов, которые можно производить и предлагать широкую линейку на рынке.

Полный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте.

Теги:
Узбекистан, бензин



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Празднование Ураза-байрама в разных странах — фотолента
Сотрудники Нацгвардии Узбекистана спели песню о Последнем звонке
Хайр, мактабим: сотрудники Нацгвардии Узбекистана записали трогательное видео
Результаты опроса ЦЭИР по поводу вступления Узбекистана в ЕАЭС и ВТО
ЕАЭС и ВТО: что приобретет и потеряет Узбекистан — итоги опроса



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться