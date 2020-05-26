Пантелеев о планах по передаче UzAirways в зарубежное управление

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что поиск квалифицированного инвестора или управляющего — это распространенная практика.

Радио Пантелеев о планах по передаче UzAirways в зарубежное управление

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию транспортной отрасли республики заявил, что в настоящее время идет обсуждение передачи Uzbekistan Airways в управление престижной зарубежной компании. Ожидается, что эта мера наряду с другими позволит обеспечить устойчивость сферы транспорта.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что поиск квалифицированного инвестора или управляющего — распространенная практика для большого числа проектов, хотя чаще всего, по его словам, применяется продажа активов.

"Если правительство по какой-то причине считает необходимым сохранить собственность за собой, то как вариант повышения качества корпоративного операционного управления — привлечение неких внешних структур на конкурсной основе", — сказал Пантелеев. Этот подход нередкий, ничего удивительного здесь нет, отметил он.

"Есть некий интересный прецедент в Казахстане, где с иностранным участием была создана авиакомпания Air Astana. Это не то же самое, что привлечение управленца, но мы знаем, что ее возглавляет иностранный гражданин", — рассказал эксперт.

"Общепринято, что частный бизнес зачастую эффективен в управлении активами, и поэтому в ряде случаев государства уходят из тех или иных отраслей, например, приватизируя компании. А привлечение управленческой команды — это промежуточный сценарий: с одной стороны, речь не идет о том, чтобы избавиться от актива, с другой стороны — есть возможность привлечь квалифицированных управленцев", — отметил Пантелеев.

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