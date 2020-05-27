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Григорий Баженов
Из личного архива Григория Баженова

Эксперт объяснил, чем чревато повышение акцизного налога на импорт бензина

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200527/14223295/Ekspert-obyasnil-chem-chrevato-povyshenie-aktsiznogo-naloga-na-import-benzina.html

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал об особенностях рынка нефтепродуктов в странах СНГ и в Узбекистане в частности.

Радио
Эксперт объяснил, чем чревато повышение акцизного налога на импорт бензина

В Антимонопольном комитете назвали предложение "Узбекнефтегаза" об увеличении акцизного налога на импорт бензина "нецелесообразным" и "экономически необоснованным". Объясняя свою позицию, в ведомстве заявили, что в настоящее время в стране созданы равные условия для предприятий, занимающихся производством, импортом и продажей нефтепродуктов.

Нефтеперерабатывающее предприятие
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Антимонопольщики выступили против повышения акцизов на импорт бензина
Также в комитете напомнили, что Бухарский и Ферганский НПЗ, считающиеся монополистами, с мая 2020 года освобождены от ограничений на установление цен, сейчас они формируются исходя из спроса и предложения на биржевых торгах.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов отметил, что на рынке нефтепродуктов в странах СНГ в связи с наследием Советского Союза очень специфические инфраструктурные условия, условия производства и реализации.

"Зачастую есть несколько крупных заводов, которые при этом являются основными поставщиками нефтепродуктов на внутренние рынки. В Узбекистане тоже действуют такие заводы. То есть рынок очень сконцентрирован. В данном случае, если вводятся определенные налоговые позиции, которые снижают объемы импорта, то это приводит к отсутствию конкуренции, в том числе с иностранным производителем. Именно в силу этих причин Антимонопольный комитет выступает против введения данной меры, потому как она будет на руку непосредственно крупным производителям нефтепродуктов в республике", — сказал Баженов.

По его словам, специфичность инфраструктуры порождает специфичность в налогообложении.

В развитых странах, отметил эксперт, рынок организован совсем иначе. 

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Антимонопольный комитет Узбекистана, Экономика, СНГ, Узбекистан, Нефть



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