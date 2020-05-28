Известный педиатр о том, почему малышам опасно носить маски от COVID-19

Радио Известный педиатр объяснил, почему малышам опасно носить защитные маски от COVID-19

Ассоциация педиатров Японии предупредила родителей о том, что, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, детям младше двух лет носить маски опасно.

Как рассказал известный педиатр Андрей Продеус, такое мнение разделяют не только японские специалисты, но и педиатры во всем мире.

Дело в том, что при ношении маски могут возникнуть проблемы с дыханием. Их испытывают даже взрослые, а что уж говорить о малышах, отметил специалист.

"Соответственно, эта рекомендация вполне разумна. У детей восприимчивость к вирусу меньше в связи с тем, что тех самых рецепторов, за которые коронавирус может зацепиться и, как через мостик, попасть в клетки, у ребенка меньше, чем у взрослых, особенно, у пожилых людей с гипертонией, с ожирением", – заявил педиатр в эфире Радио Sputnik.

Между тем Продеус также подверг сомнению тот факт, что маска защищает человека от вируса. По его словам, все ровно наоборот – средство индивидуальной защиты должен надевать именно переносчик заболевания.

В этом случае ношение маски поможет защитить окружающих его людей, считает специалист.

Если говорить о ребенке более старшего возраста – от 5 до 7 лет, – то если он является источником инфекции, ему рекомендуется надевать маску в людных местах.

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