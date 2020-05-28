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Станислав Тарасов
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Тарасов: "Лариджани производил впечатление хромой политической утки"

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200528/14237844/Tarasov-Laridzhani-proizvodil-vpechatlenie-khromoy-politicheskoy-utki.html

Прежний глава парламента Ирана больше тяготел к либеральной линии, поискам компромиссных соглашений, считает Станислав Тарасов.

Радио
Тарасов: "Лариджани производил впечатление хромой политической утки"

Новым главой парламента Ирана стал экс-мэр Тегерана, бывший руководитель полиции и военный Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телерадиокомпания IRIB.

Прежний глава парламента Лариджани производил впечатление хромой политической утки и было ясно, что некоторые его позиции не состыковываются с президентом Ирана Руйхани. Он больше тяготел к либеральной линии, поискам компромиссных соглашений," - отметил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Тарасов считает, что он будет оказывать давление на президента Рухани и на министра иностранных дел Мохаммад-Джавад  Зарифа, так как в душе они рассчитывали, что им удастся достигнуть компромиссно-сепаратного соглашения с американцами.

Полный комментарий эксперта слушайте в подкасте.




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