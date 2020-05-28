Тарасов: "Лариджани производил впечатление хромой политической утки"

Радио Тарасов: "Лариджани производил впечатление хромой политической утки"

Новым главой парламента Ирана стал экс-мэр Тегерана, бывший руководитель полиции и военный Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает телерадиокомпания IRIB.

Прежний глава парламента Лариджани производил впечатление хромой политической утки и было ясно, что некоторые его позиции не состыковываются с президентом Ирана Руйхани. Он больше тяготел к либеральной линии, поискам компромиссных соглашений," - отметил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Тарасов считает, что он будет оказывать давление на президента Рухани и на министра иностранных дел Мохаммад-Джавад Зарифа, так как в душе они рассчитывали, что им удастся достигнуть компромиссно-сепаратного соглашения с американцами.

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