Сергеев: коронавирус вызвал бум исследований в области вирусологии

Радио Сергеев: коронавирус вызвал бум исследований в области вирусологии

По мнению ученого, к общей заинтересованности скорее победить коронавирус присоединяется фактор соревновательности между странами. Президент РАН отметил, что о разработке вакцины уже заявили около 150 организаций.

"Больше десятка уже подтвердили то, что они прошли или проходят стадию клинических испытаний и входят в клинику. И с учетом вот такого широкого фронта работ и заинтересованности со стороны государств и компаний сейчас практически повсеместно складывается представление и убежденность, что вакцина будет в ближайшее время сделана. Это только вопрос времени, вопрос месяцев", – заявил он на онлайн-собрании Совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня".

По словам специалиста, при таком внимании к практическим вопросам создания вакцины сейчас "наблюдается бум фундаментальных исследований, связанных с фундаментальной вирусологией и фундаментальной иммунологией".

Полный комментарий президента РАН слушайте в аудиозаписи.