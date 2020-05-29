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Президент РАН Александр Сергеев
© Sputnik / Нина Зотина

Сергеев: коронавирус вызвал бум исследований в области вирусологии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200529/14241406.html

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал о направлениях исследований в области борьбы с коронавирусом.

Радио
Сергеев: коронавирус вызвал бум исследований в области вирусологии

По мнению ученого, к общей заинтересованности скорее победить коронавирус присоединяется фактор соревновательности между странами. Президент РАН отметил, что о разработке вакцины уже заявили около 150 организаций. 

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"Больше десятка уже подтвердили то, что они прошли или проходят стадию клинических испытаний и входят в клинику. И с учетом вот такого широкого фронта работ и заинтересованности со стороны государств и компаний сейчас практически повсеместно складывается представление и убежденность, что вакцина будет в ближайшее время сделана. Это только вопрос времени, вопрос месяцев", – заявил он на онлайн-собрании Совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность", организованного МИА "Россия сегодня". 

По словам специалиста, при таком внимании к практическим вопросам создания вакцины сейчас "наблюдается бум фундаментальных исследований, связанных с фундаментальной вирусологией и фундаментальной иммунологией". 

Полный комментарий президента РАН слушайте в аудиозаписи. 




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