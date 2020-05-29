Нигора Каримбаева: карантин из-за COVID-19 ударил по всем деятелям культуры

Узбекская актриса, ведущая свадеб, телеведущая Нигора Каримбаева рассказала о том, как артисты переживают карантин и как им поможет новая инициатива – предоставление скидки на аренду концертных залов за живое исполнение.

Радио Нигора Каримбаева: карантин из-за COVID-19 ударил по всем деятелям культуры

В Узбекистане артистам сделают скидку 50% на аренду концертных залов, если они выступают без фонограммы.

Это и другие нововведения предусмотрены указом президента о мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества.

Узбекская актриса, ведущая свадеб, телеведущая Нигора Каримбаева поддержала инициативы правительства в сфере культуры, заметив, что эпидемия и введенные в связи с нею ограничения негативно отразились на искусстве, поэтому помощь государства будет очень кстати.

"Новое – это всегда интересное. Это попытка сделать лучше. И то же самое происходит и в нашей сфере, в сфере искусства. На данный момент будут изменения в концертной деятельности, в деятельности артистов. Это тоже некий плюс. Особенно 50% скидка, которую предоставляет государство певцам, певицам, артистам, которые работают без фонограммы. Таких в Узбекистане, я думаю, немало. Среди молодежи есть очень хорошие талантливые певцы, которым, я думаю, будет легко продержаться на сцене пару часов с хорошей качественной аппаратурой", – отметила Каримбаева.

По ее словам, пандемия, безусловно, оказала влияние на всех деятелей культуры, однако "искусство само по себе может расти даже в домашних условиях".

Тем не менее карантин все же внес существенные коррективы в деятельность артистов, отметила Каримбаева.

"На данный момент многие съемки приостановлены, потому что нельзя собираться народу, и то же самое происходит в театрах, потому что театры пока закрыты, и мы не можем выходить на сцену, но мы можем записывать какие-то свои творческие идеи, так и происходит. В домашней обстановке записываем стихи, монологи, через социальные сети мы можем доносить это до нашего зрителя", – рассказала Каримбаева.

Полный комментарий актрисы и телеведущей слушайте в радиоподкасте.