12:53 30 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (317)
10 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200530/14251279/YasnoPonyatno-Chernyy-yumor-pochemu-my-smeemsya-nad-amoralnymi-shutkami.html

Почему люди шутят над смертью, физическими увечьями, насилием и болезнями? Что это: защитная реакция, способ преодолеть страх, сублимация агрессии или банальная попытка самоутвердиться?

Над чем шутить может быть приемлемо, над чем опасно, а над чем совсем аморально? И почему люди обижаются на юмор?

Радио
"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Чем черный юмор отличается от юмора висельника? О чем сигнализирует распространение "таких" шуток в обществе? Есть ли границы юмора по отношению к человеку, когда шутка становится аморальной и обидной? А если это человек сам над собой так смеется?

Эпизод, в котором Ваня шутит по-черному, Лина смеется, а Ксюша не понимает юмора. Психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Алла Крусанова рассказывает, что такое смехотерапия и как она работает.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (317)
Теги:
болезнь, смерть, страхи, черный юмор, юмор, шутка



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
Как самообладание помогло мальчику из Италии спастись от медведя — видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться