"ЯсноПонятно". Черный юмор: почему мы смеемся над "аморальными" шутками

Над чем шутить может быть приемлемо, над чем опасно, а над чем совсем аморально? И почему люди обижаются на юмор?
Чем черный юмор отличается от юмора висельника? О чем сигнализирует распространение "таких" шуток в обществе? Есть ли границы юмора по отношению к человеку, когда шутка становится аморальной и обидной? А если это человек сам над собой так смеется?
Эпизод, в котором Ваня шутит по-черному, Лина смеется, а Ксюша не понимает юмора. Психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта Алла Крусанова рассказывает, что такое смехотерапия и как она работает.
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