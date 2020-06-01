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Сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов
Из личного архива Александра Чепурнова

Ученый о том, как действует первый российский препарат от коронавируса

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200601/14267154/Uchenyy-o-tom-kak-deystvuet-pervyy-rossiyskiy-preparat-ot-koronavirusa.html

Сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов прокомментировал новость о том, что первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Минздрава.

Радио
Ученый о том, как действует первый российский препарат от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ одобрило первый в стране препарат от коронавируса — "Авифавир". Его разработали Российский фонд прямых инвестиций и "ХимРар".

Данное средство обладает способностью подавлять репликацию вируса внутри клетки, рассказал сотрудник Института экспериментальной клинической медицины Сибирского отделения РАН Александр Чепурнов.

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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По его словам, лекарство уже использовали в некоторых странах, в частности, Японии и Китае, пишет Sputnik Таджикистан.

"Проблема химического лечения вирусных заболеваний заключается именно в том, что процесс происходит внутри клетки, и поэтому препараты, которые так или иначе подавляли выращивание вируса внутри клетки, оказывались высокотоксичными для других клеток. Баланс сложно было найти. Но сейчас появилось несколько препаратов, в том числе и вот этот (одобренный Минздравом. — Прим. ред.), которые показали наибольшую эффективность", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Чепурнов также отметил, что еще лет десять назад противовирусные препараты считались высокотоксичными для клеток организма, поэтому возникали сложности в плане их применения.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.

Теги:
российские ученые, ученые, лекарство, Россия, коронавирус



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