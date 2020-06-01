Леонков: не зря модернизированную российскую технику опасаются даже США

Военный эксперт, коммерческий директор журнала Арсенал Отечества Алексей Леонков оценил испытания узбекскими военными модернизированной техники, позволяющий дистанционно управлять боевой машиной. По мнению эксперта, порой такие образцы ничем не уступают новому оружию.

На крупнейшем полигоне республики были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80. Комплекс позволяет дистанционно управлять боевой машиной.

Радио Леонков: модернизированная старая техника порой не уступает новым образцам

"Практика модернизации военной техники, оставшейся по наследству от СССР или закупленной ранее, очень распространена. Причем не только в странах постсоветского пространства, но и за пределами Содружества. Те же модернизированные танки Т-52 или Т-72 прекрасно себя проявили в горячих точках - в Сирии или в Ираке. В армии США вообще есть даже рекомендации избегать прямых боестолкновений с такими машинами. В умелых руках и для конкретных задач модернизировать машины пехоты или десанта не составляет труда, а эффективность их остается на высоком уровне", — пояснил Леонков.

По мнению российского военного эксперта, при умелом использовании и глубокой модернизации даже техника, выпущенная несколько десятилетий назад, может стать грозным оружием. При этом затраты на нее существенно меньше, чем в случае закупки современных образцов.

Он добавил, Что у российских специалистов богатый опыт обновления таких машин, поэтому старанам, имеющим ограниченный военный бюджет и действующую российскую технику вполне могут пригодиться такие наработки для укрепления своей обороноспособности.

Подробнее о видах модернизации и преимуществах такого подхода перед дорогими закупками за рубежом слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.