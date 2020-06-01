Леонков: не зря модернизированную российскую технику опасаются даже США

На крупнейшем полигоне республики были испытаны модернизированные 120-миллиметровые самоходные орудия "Нона" для БТР-80. Комплекс позволяет дистанционно управлять боевой машиной.
"Практика модернизации военной техники, оставшейся по наследству от СССР или закупленной ранее, очень распространена. Причем не только в странах постсоветского пространства, но и за пределами Содружества. Те же модернизированные танки Т-52 или Т-72 прекрасно себя проявили в горячих точках - в Сирии или в Ираке. В армии США вообще есть даже рекомендации избегать прямых боестолкновений с такими машинами. В умелых руках и для конкретных задач модернизировать машины пехоты или десанта не составляет труда, а эффективность их остается на высоком уровне", — пояснил Леонков.
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