Шатров: политики США будут обвинять Трампа и Россию во всех проблемах страны

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал обвинения в причастности России к беспорядкам в США.

Радио Шатров: политики США будут обвинять Трампа и Россию во всех проблемах страны

Бывший советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что за насилием в ходе протестов в стране может стоять Россия. Никаких доказательств или конкретных фактов Райс при этом не привела.

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров считает, что беспорядки в США возникли в преддверии выборов, а оппоненты президента страны сделали все для того, чтобы они разрослись.

"Слова Райс направлены против Трампа. Таким образом чиновник-демократ хочет подчеркнуть, что все плохое связано с ним и с Россией. РФ здесь используется как инструмент", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

По его мнению, игры о вмешательстве РФ и дальше будут продолжаться на всех уровнях.

"Это удобная карта, и на прошлых выборах ее не удалось разыграть как следует, но от нее в США отказываться не хотят. Из России получилось сформировать образ врага, но воспользоваться этим не удалось. Политики в США остаются заложниками придуманной ими же ситуации, и чем ближе к выборам, тем чаще будет использоваться эта тема. Все неудачи и проблемы будут ставить в вину Трампу и России. Звучит это, конечно, как сюрреализм и как анекдот", — отметил Шатров.

Высказывание Сьюзан Райс ранее прокомментировал профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышки. Он считает, что обращать серьезное внимание на подобные заявления не стоит — это "информационный вброс". По словам профессора, "существует уже какая-то инерция в США — во всем видеть "злую руку Москвы".

Беспорядки в США — проблема глубоко внутренняя, историческая, заявил Кубышкин. И главное из ее оснований — "укоренившийся двойной стандарт к расовым меньшинствам".