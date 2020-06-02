Исмаилов объяснил, почему с одними правоохранителями коррупцию не победить

В Узбекистане идет планомерная и системная работа по искоренению коррупции во всех сферах общества. Чтобы выработать универсальные стандарты и эффективные методики, в качестве пилотных направлений избрали здравоохранение и строительство.Sputnik Узбекистан рассказал Бахадыр Исмаилов.
По его словам, в первую очередь необходима общая стратегия и общие нормативно-правовые акты, расставившие бы все по местам в сфере госслужбы.
"Проблема в том, что до сегодняшнего момента у нас в основном действуют ведомственные правила и ограничения для госслужащих, которые определяют, что можно, а что считается нарушением закона и актом коррупции. Однако в большинстве стран мира выработаны и универсальные требования к госслужащим: например, запрет занимать иные должности, чтобы избежать конфликта интересов, владение зарубежной недвижимостью, получение дорогих подарков или совершение очень крупных покупок и т. д. Эти общие нормы применимы ко всем сферам", — пояснил Исмаилов.
Вместе с тем, заметил эксперт, каждое министерство или ведомство имеет свои особенности работы, а значит, и критерии, и методы борьбы со взяточничеством могут отличаться. В связи с этим необходима консолидация общества для выработки наиболее эффективных решений.
Пилотный проект в отдельных сферах должен показать механизм работы и стать образцом для других.
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