Хватит биться в истерике — врач о том, как стоит вести себя во время пандемии

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Главврач московской городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников призвал людей изменить свой образ жизни и рассказал, какие меры позволят снизить риск заражения COVID-19.

Радио Хватит биться в истерике — врач о том, как стоит вести себя во время пандемии Самое главное в профилактике распространения коронавирусной инфекции — соблюдение социальной дистанции, заявил главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников во время онлайн-видеомоста Москва — Ереван — Минск. Доктор призвал людей следить за весом, закаляться, больше двигаться, стараться избегать нахождения в закрытых помещениях, поездок в общественном транспорте, соблюдать гигиену, беречь пожилых и больных родственников. Также Мясников рекомендовал выбросить из головы все "страшилки" про вирус, пишет Sputnik Армения. "Вас запугали до последней степени. Вы готовы выбросить свою кошку, которая вас жалеет и ложится к вам на живот, когда вам больно, готовы тереть все санитайзерами. Просто сошли с ума. Вдохните и выдохните! Ведите себя достойно", — призвал врач. Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.