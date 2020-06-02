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Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
© Sputnik / Владимир Песня

Хватит биться в истерике — врач о том, как стоит вести себя во время пандемии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200602/14274991/Hvatit-bitsya-v-isterike--vrach-o-tom-kak-stoit-vesti-sebya-vo-vremya-pandemii.html

Главврач московской городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников призвал людей изменить свой образ жизни и рассказал, какие меры позволят снизить риск заражения COVID-19.

Радио
Хватит биться в истерике — врач о том, как стоит вести себя во время пандемии

Самое главное в профилактике распространения коронавирусной инфекции — соблюдение социальной дистанции, заявил главный врач Московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича, известный телеведущий Александр Мясников во время онлайн-видеомоста Москва — Ереван — Минск.

Доктор призвал людей следить за весом, закаляться, больше двигаться, стараться избегать нахождения в закрытых помещениях, поездок в общественном транспорте, соблюдать гигиену, беречь пожилых и больных родственников.

Также Мясников рекомендовал выбросить из головы все "страшилки" про вирус, пишет Sputnik Армения.

"Вас запугали до последней степени. Вы готовы выбросить свою кошку, которая вас жалеет и ложится к вам на живот, когда вам больно, готовы тереть все санитайзерами. Просто сошли с ума. Вдохните и выдохните! Ведите себя достойно", — призвал врач.

Полный фрагмент слушайте в аудиофайле.

Теги:
врач, пандемия, коронавирус



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