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Бахадыр Исмаилов, начальник научно-образовательного центра противодействии коррупции Академии Генпрокуратуры РУз
© Foto : Из личного архива Бахадыра Исмаилова

Эксперт: почему конфискация — спорная мера для коррупционеров

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200603/14271761/Pochemu-konfiskatsiya---spornaya-mera-dlya-korruptsionerov--otvet-eksperta.html

Начальник научно-образовательного центра противодействия коррупции Академии Генпрокуратуры Узбекистана Бахадыр Исмаилов уверен, что совершенствовать законодательство и приводить его к мировым стандартам надо, но с наскока проблему решать невозможно и непродуктивно.

Для более эффективной борьбы с коррупцией неоднократно звучала идея вернуть в Уголовный кодекс республики конфискацию имущества для взяточников.

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Эксперт: почему конфискация — спорная мера против коррупционеров
По мнению представителя Генпрокуратуры, зарубежный опыт и международные конвенции также призывают к подобной мере, но ее внедрение связано с определенными рисками.

"В Узбекистане до 2001 года была такая норма, но затем от нее решили отказаться, чтобы защитить частный и средний бизнес от незаконного отъема имущества. Тогда в конфискации видели больше рисков, чем плюсов. Теперь к этому вопросу регулярно возвращаются, но очень много нюансов. К примеру, что считать имуществом, нажитым незаконным путем? Как быть с семьей чиновника, родственники которого могли и не знать о криминальном происхождении нажитого, а в результате пострадать из-за конфискации", — пояснил Исмаилов.

Кроме того, добавил он, должна быть некая точка отсчета - с какого периода считать, вводить декларации на расходы и доходы, чтобы закон не имел обратной силы.

Что же касается практики возвращения зарубежных активов, нажитых незаконным путем, то тут существует свой механизм.

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"Правовая поддержка между государствами сейчас развита, каждый случай рассматривается отдельно. К примеру, если правоохранительными органами доказан факт незаконного приобретения имущества за границей, а суд вынес соответствующий приговор, то по запросу иностранное государство может вернуть эти активы, чаще всего рассчитанные в денежном эквиваленте", — подчеркнул эксперт.

Подробный комментарий о правоприменительной практике и такой мере, как конфискация имущества, - в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, конфискация, борьба с коррупцией, Узбекистан



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