Эксперт: почему конфискация — спорная мера для коррупционеров

Начальник научно-образовательного центра противодействия коррупции Академии Генпрокуратуры Узбекистана Бахадыр Исмаилов уверен, что совершенствовать законодательство и приводить его к мировым стандартам надо, но с наскока проблему решать невозможно и непродуктивно.

Для более эффективной борьбы с коррупцией неоднократно звучала идея вернуть в Уголовный кодекс республики конфискацию имущества для взяточников.

Радио Эксперт: почему конфискация — спорная мера против коррупционеров

"В Узбекистане до 2001 года была такая норма, но затем от нее решили отказаться, чтобы защитить частный и средний бизнес от незаконного отъема имущества. Тогда в конфискации видели больше рисков, чем плюсов. Теперь к этому вопросу регулярно возвращаются, но очень много нюансов. К примеру, что считать имуществом, нажитым незаконным путем? Как быть с семьей чиновника, родственники которого могли и не знать о криминальном происхождении нажитого, а в результате пострадать из-за конфискации", — пояснил Исмаилов.

По мнению представителя Генпрокуратуры, зарубежный опыт и международные конвенции также призывают к подобной мере, но ее внедрение связано с определенными рисками.

Кроме того, добавил он, должна быть некая точка отсчета - с какого периода считать, вводить декларации на расходы и доходы, чтобы закон не имел обратной силы.

Что же касается практики возвращения зарубежных активов, нажитых незаконным путем, то тут существует свой механизм.

"Правовая поддержка между государствами сейчас развита, каждый случай рассматривается отдельно. К примеру, если правоохранительными органами доказан факт незаконного приобретения имущества за границей, а суд вынес соответствующий приговор, то по запросу иностранное государство может вернуть эти активы, чаще всего рассчитанные в денежном эквиваленте", — подчеркнул эксперт.

Подробный комментарий о правоприменительной практике и такой мере, как конфискация имущества, - в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.