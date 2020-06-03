Эксперт: почему конфискация — спорная мера для коррупционеров

Для более эффективной борьбы с коррупцией неоднократно звучала идея вернуть в Уголовный кодекс республики конфискацию имущества для взяточников.
"В Узбекистане до 2001 года была такая норма, но затем от нее решили отказаться, чтобы защитить частный и средний бизнес от незаконного отъема имущества. Тогда в конфискации видели больше рисков, чем плюсов. Теперь к этому вопросу регулярно возвращаются, но очень много нюансов. К примеру, что считать имуществом, нажитым незаконным путем? Как быть с семьей чиновника, родственники которого могли и не знать о криминальном происхождении нажитого, а в результате пострадать из-за конфискации", — пояснил Исмаилов.
Кроме того, добавил он, должна быть некая точка отсчета - с какого периода считать, вводить декларации на расходы и доходы, чтобы закон не имел обратной силы.
Что же касается практики возвращения зарубежных активов, нажитых незаконным путем, то тут существует свой механизм.
Подробный комментарий о правоприменительной практике и такой мере, как конфискация имущества, - в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.