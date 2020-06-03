Сербин о туризме для пенсионеров: идея верная, но бизнесу нужна поддержка

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин позитивно оценивает проект узбекских властей по развитию сферы туризма после карантина. По его мнению, это поможет оживить рынок услуг, но и бизнесу нужна определенная помощь на первых порах.

Радио Сербин о туризме для пенсионеров: идея верная, но бизнесу нужна поддержка

В Узбекистане с 1 по 30 ноября будет проведен месячник туризма для пожилых людей. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин считает, что это интересная и нужная инициатива.

"В Узбекистане туризм экскурсионный, познавательный, и процентов 80 туристов в организованных группах, которые покупают полный турпакет, — это люди преклонного возраста. Поэтому данная мера при определенном регулировании должна дать системные результаты", — сказал Сербин.

При этом он отметил, что снижение стоимости входных билетов — это хорошо, однако, как ни крути, составляющей любого туристического продукта являются проживание в гостинице, а также авиа- и железнодорожные перевозки.

"На мой взгляд, государству необходимо проработать шаги в налоговом законодательстве — например, те же гостиницы или объекты размещения должны быть освобождены от массы дополнительных налогов в указанный период именно во благо проживающих там пенсионеров. Очевидно, что тут будут некоторые сложности с просчетом налогов, потому что часть туристов пенсионного возраста, другая часть — нет. Это вопрос технический, но основополагающий, поскольку снижение стоимости проживания повысит привлекательность путешествия. Авиа- и железнодорожные перевозчики тоже должны быть освобождены, на мой взгляд, от массы налогов, чтобы снизить стоимость билетов для пенсионеров", — сказал Николай Сербин.

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