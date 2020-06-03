17:42 03 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Николай Сербин
© Foto : Из личного архива Николая Сербина

Сербин о туризме для пенсионеров: идея верная, но бизнесу нужна поддержка

Радио
Получить короткую ссылку
264 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200603/14278125/Ekspert-o-turizme-dlya-pensionerov-ideya-vernaya-no-biznesu-nuzhna-podderzhka.html

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин позитивно оценивает проект узбекских властей по развитию сферы туризма после карантина. По его мнению, это поможет оживить рынок услуг, но и бизнесу нужна определенная помощь на первых порах.

Радио
Сербин о туризме для пенсионеров: идея верная, но бизнесу нужна поддержка

В Узбекистане с 1 по 30 ноября будет проведен месячник туризма для пожилых людей. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин считает, что это интересная и нужная инициатива.

"В Узбекистане туризм экскурсионный, познавательный, и процентов 80 туристов в организованных группах, которые покупают полный турпакет, — это люди преклонного возраста. Поэтому данная мера при определенном регулировании должна дать системные результаты", — сказал Сербин.

Туристы гуляют по Ташкенту
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане возобновляется внутренний туризм с 1 июня
При этом он отметил, что снижение стоимости входных билетов — это хорошо, однако, как ни крути, составляющей любого туристического продукта являются проживание в гостинице, а также авиа- и железнодорожные перевозки. 

"На мой взгляд, государству необходимо проработать шаги в налоговом законодательстве — например, те же гостиницы или объекты размещения должны быть освобождены от массы дополнительных налогов в указанный период именно во благо проживающих там пенсионеров. Очевидно, что тут будут некоторые сложности с просчетом налогов, потому что часть туристов пенсионного возраста, другая часть — нет. Это вопрос технический, но основополагающий, поскольку снижение стоимости проживания повысит привлекательность путешествия. Авиа- и железнодорожные перевозчики тоже должны быть освобождены, на мой взгляд, от массы налогов, чтобы снизить стоимость билетов для пенсионеров", — сказал Николай Сербин.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
пенсионеры, Узбекистан, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фоторабота Ленинград. Выставочный фонд.
Двое под зонтом: дождь глазами советских фотографов
Сотни людей собрались в Миннеаполисе у резиденции губернатора
"Жизни черных важны": акция протеста около резиденции губернатора в Миннеаполисе
Карантинные зоны - правила и ограничения
В зоне особого внимания: ограничения и запреты в районах и областях



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться