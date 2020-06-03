Сербин о туризме для пенсионеров: идея верная, но бизнесу нужна поддержка

В Узбекистане с 1 по 30 ноября будет проведен месячник туризма для пожилых людей. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин считает, что это интересная и нужная инициатива.
"В Узбекистане туризм экскурсионный, познавательный, и процентов 80 туристов в организованных группах, которые покупают полный турпакет, — это люди преклонного возраста. Поэтому данная мера при определенном регулировании должна дать системные результаты", — сказал Сербин.
"На мой взгляд, государству необходимо проработать шаги в налоговом законодательстве — например, те же гостиницы или объекты размещения должны быть освобождены от массы дополнительных налогов в указанный период именно во благо проживающих там пенсионеров. Очевидно, что тут будут некоторые сложности с просчетом налогов, потому что часть туристов пенсионного возраста, другая часть — нет. Это вопрос технический, но основополагающий, поскольку снижение стоимости проживания повысит привлекательность путешествия. Авиа- и железнодорожные перевозчики тоже должны быть освобождены, на мой взгляд, от массы налогов, чтобы снизить стоимость билетов для пенсионеров", — сказал Николай Сербин.
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