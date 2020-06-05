Онлайн платформа для мигрантов - это современное решение - Поставнин

Экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин рассказал о преимуществах и пользе разрабатываемой цифровой платформе для мигрантов. По его словам, это современное решение, которое облегчит все процессы, связанные с трудовой миграцией.

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Будет разработано современное приложение, куда входят сами мигранты, пользуются разными госуслугами в онлайн режиме. Кроме того, и это основное - человек, который собрался в Россию из стран Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана должен иметь возможность заходить в это приложение, находясь у себя на родине, подчеркнул экс-замглавы ФМС РФ Вячеслав Поставнин.

"Он сможет авторизоваться в системе, его данные автоматически уходят в МВД России, он может в онлайн режиме начать оформлять трудовой патент. И если он поймет, что через эту платформу он сможет получить необходимые услуги, не стоя в очереди", - отметил Поставнин.

Это хорошо и с точки зрения труда - мы будем знать кто где находится и где работает, и с точки зрения безопасности - где кто где проживает, подчеркнул спикер.

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На этой цифровой платформе мигранты смогут получить информацию о работе, о том, где можно изучить язык - это современный подход.

Как это будет технологически - трудно судить, считает эксперт, много вопросов еще предстоит решить. Но то, что это будет делаться - это однозначно.