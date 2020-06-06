Не верю: "обязаловка" по прививкам и телепортация Ким Ир Сена - правда или ложь?

Правда, что детей без прививок не пустят в школы? Что не так в истории с умершей девушкой, к которой не приехала скорая? "Минкомсвязи хочет настроить вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц" — серьезно? И почему стоит сомневаться даже в милом видеоролике про кота-вратаря?

Радио Не верю! Принудительные прививки, баня по Зуму, телепортация Ким Ир Сена

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

03:30 — "Срочно! Нас хотят убить". Разбираем сообщения про то, что в России "настроят вышки 5G на диапазон с 40 до 60 Гц" вместе с шеф-редактором "Код Дурова" Кириллом Сергеевым;

08:30 — принудительная вакцинация: почему о ней все говорят, хотя такого решения нет? (мнение Максима Кононенко);

13:00 — "к 2024 году будут плавно отменять традиционную школу". Есть ли такой закон, спрашиваем у первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина;

18:13 — как рождаются фейки: зачем модератор группы в Крылатском придумала фейк про детдом и трупы;

20:30 — в Северной Корее признали неспособность Ким Ир Сена телепортироваться. Такой миф правда был? Спрашиваем у кореиста Константина Асмолова;

24:40 — в Ярославле разрешили ходить в баню онлайн: это шутка или все серьезно;

25:30 — весь мир восхитился роликом про кота-вратаря. Как оказалось, зря.

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