Мы все умрем: почему отсутствует единая научная теория

Катастрофы могут происходить из-за ошибок в расчетах. Возможно, потому что одни разработчики пользуются одними величинами и системами исчисления, другие - альтернативными...

Радио Мы все умрем. Отсутствие единой научной теории

В математике и физике есть несколько базовых теорий, противоречащих друг другу – могут ли ученые в совместной работе случайно опереться на разные из них?

Почему в школе изучают только Евклидову геометрию, не касаясь геометрии Лобачевского и Римана? Чем принципиально отличаются ньютоновская механика, теория относительности и теория струн? Как ученые договариваются использовать какую-то одну из них?

На эти и другие вопросы отвечают кандидат физико-математических наук, старший преподаватель Центра энергетических систем Сколковского института науки и технологий Анатолий Дымарский и популяризатор науки, сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики, сотрудник лаборатории физики высоких энергий МФТИ Дмитрий Трунин.

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