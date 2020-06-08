Кузнецов объяснил важность общих предметов для студентов вузов

Радио Кузнецов объяснил важность общих предметов для студентов вузов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал указание пересмотреть систему высшего образования в республике, изучив учебные программы южнокорейских университетов, и максимально ориентировать студентов на практику. По словам главы государства, в настоящее время на первых курсах вузов страны преподают общие предметы, повторяют школьную программу, из-за чего молодежь "упускает год своей жизни, даже теряет интерес к учебе".

Исполнительный директор Российского общества политологов (РОП), профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Игорь Кузнецов считает, что отказываться от общих предметов нельзя. Их освоение не просто дает знания, но учит учиться, осваивать большие объемы информации, приобщает к ценностям, отметил он.

"На уровне специализации это невозможно, — заявил Кузнецов. — Без фундаментальных знаний, например, в сфере физики, механики никакой инженер ничего не сможет сделать. Он будет простым пользователем, может быть, более продвинутым, чем обычный человек, но этого явно недостаточно".

Эксперт также отметил, что Южная Корея выстраивала свою систему образования не оригинальным способом.

"Она вполне фундаментальная, однако же южнокорейские выпускники предпочитают защищать докторские диссертации в России. У них по-прежнему котируется, несмотря ни на какие изменения, российская ученая степень. Это говорит о том, что узкие, профилированные системы подготовки не всегда дают возможность для интенсивного развития", — сказал Кузнецов.

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