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Вице-президент фонда Миграция XXI век Наталья Власова
Фото из личного архива

Власова о создании базы данных мигрантов: важно защитить ее от корыстных людей

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200609/14314656/Vlasova-o-sozdanii-bazy-dannyh-migrantov-vazhno-zashchitit-ee-ot-korystnyh-lyudej.html

Эксперт по миграции Наталья Власова прокомментировала заявление МВД РФ о намерении создать информационную платформу, которая будет содержать сведения о мигрантах.

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Власова о создании базы данных мигрантов: в чем выгода для Таджикистана

Министерство внутренних дел России анонсировало создание специальной базы, которая будет содержать информацию о прибывающих в страну мигрантах. Ожидается, что это позволит сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами.

Эксперт по миграции Наталья Власова отметила, что положительно относится к данной инициативе, пишет Sputnik Таджикистан.

"Несмотря на то что мигранты с начала 2000-х годов стали очень активно приезжать в Россию, никакого учета мигрантов в РФ нет, и мы о них практически ничего не знаем. Та система, которая есть в МВД, не отвечает адекватной миграционной ситуации, и в таких условиях управлять миграционными потоками практически невозможно", — сказала Власова радио Sputnik.

При этом она подчеркнула: самое главное — чтобы данные мигрантов не стали достоянием людей, преследующих корыстные цели.

Эффективность единой базы будет зависеть от информационной работы соответствующих структур, считает Власова.

"Людям надо объяснять, почему это важно и необходимо, какие могут возникнуть подводные камни и как их избежать", — отметила эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиопокасте.

Теги:
Россия, трудовые мигранты, Мигранты



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