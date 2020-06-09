Коновалов оценил слова Столтенберга о необходимости диалога с Россией

Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал заявление генсека НАТО о том, что альянсу надо вести диалог с РФ.

Радио Коновалов оценил слова Столтенберга о необходимости диалога с Россией

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что РФ является соседом НАТО, и альянсу необходимо вести диалог с российской стороной, в частности, в вопросе контроля над вооружениями.

Политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает маловероятным, что в США будут учитывать мнение европейских союзников по НАТО. Заявлять можно все что угодно, отметил он.

"Где был тот же господин Столтенберг, когда Соединенные Штаты демонстративно рвали договор РСМД, а теперь они выходят из Договора по открытому небу, обвиняя Россию в том, что она его якобы нарушала. До этого они вышли из Договора по противоракетной обороне — это было уже давно. И каждый раз европейские союзники США по НАТО заявляли, что все правомерно", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

"Поэтому, когда господин Столтенберг говорит, что нужно договариваться с Россией, он не может эти слова воплотить в жизнь, у него нет для этого полномочий. Он — фигура декоративная, номинальная, все решения (НАТО) принимаются в Вашингтоне, а не в Брюсселе. Поэтому даже самый грубый в политическом отношении и самый глупый шаг США будет поддержан союзниками по НАТО", — заявил Коновалов.

Он отметил, что НАТО расколота, и единство было нарушено именно из-за расхождений в отношении к России. По словам военного эксперта, Франция, Германия, Италия, Греция, в какой-то степени Испания абсолютно против конфронтации с РФ, а страны Прибалтики, Великобритания, Польша — как раз наоборот.

Последние, заявил Коновалов, "не только постоянно поют с голоса Вашингтона, они еще и подталкивают Вашингтон к антироссийским решениям".

"И что после этого представляют из себя заявления Столтенберга? Это абсолютно пустые слова", — считает политолог.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте.