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Доктор экономических наук, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
© Sputnik / Anton Denisov

Зубец: в нынешних реалиях экономическая ситуация меняется ежедневно

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200610/14319989/Zubets-V-nyneshnikh-realiyakh-ekonomicheskaya-situatsiya-menyaetsya-ezhednevno.html

Чем ниже стартовая точка экономического роста страны, тем быстрее она сможет развиваться за счет заимствования технологий, готовых производственных решений других стран, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.

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Зубец: в нынешних реалиях экономическая ситуация меняется постоянно

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году Узбекистан ожидает уникальный экономический рост, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал эти данные.

Всемирный банк окажет поддержку Узбекистану из-за пандемии >>

По мнению эксперта, сегодня прогнозы меняются ежедневно, и, вполне вероятно, что Узбекистан станет не единственной страной из постсоветского пространства, в которой будет наблюдаться положительный рост экономики без падения.

"Узбекистан считают страной с наиболее динамичной экономикой Центральной Азии, потому что те люди, которые пришли к власти и управляют страной в последние годы, проводят достаточно серьезные экономические реформы: привлекают инвестиции, открывают страну для внешних контактов инвестиций", - поделился мнением Зубец.

Эксперт поясняет, что политика трансформации и освобождение от излишнего регулирования приведет страну к быстрому развитию за счет притока инвестиций, внутренних ресурсов, либерализации экономики и появления либеральных институтов, соответствующих целям развития малого и среднего предпринимательства.

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте >>




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