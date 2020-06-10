Зубец: в нынешних реалиях экономическая ситуация меняется ежедневно

Чем ниже стартовая точка экономического роста страны, тем быстрее она сможет развиваться за счет заимствования технологий, готовых производственных решений других стран, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.

Радио Зубец: в нынешних реалиях экономическая ситуация меняется постоянно

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году Узбекистан ожидает уникальный экономический рост, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал эти данные.

Всемирный банк окажет поддержку Узбекистану из-за пандемии >>

По мнению эксперта, сегодня прогнозы меняются ежедневно, и, вполне вероятно, что Узбекистан станет не единственной страной из постсоветского пространства, в которой будет наблюдаться положительный рост экономики без падения.

"Узбекистан считают страной с наиболее динамичной экономикой Центральной Азии, потому что те люди, которые пришли к власти и управляют страной в последние годы, проводят достаточно серьезные экономические реформы: привлекают инвестиции, открывают страну для внешних контактов инвестиций", - поделился мнением Зубец.

Эксперт поясняет, что политика трансформации и освобождение от излишнего регулирования приведет страну к быстрому развитию за счет притока инвестиций, внутренних ресурсов, либерализации экономики и появления либеральных институтов, соответствующих целям развития малого и среднего предпринимательства.

Подробный комментарий эксперта слушайте в подкасте >>