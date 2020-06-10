Зубец: в нынешних реалиях экономическая ситуация меняется ежедневно

По прогнозам Всемирного банка, в 2020 году Узбекистан ожидает уникальный экономический рост, несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец прокомментировал эти данные.
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По мнению эксперта, сегодня прогнозы меняются ежедневно, и, вполне вероятно, что Узбекистан станет не единственной страной из постсоветского пространства, в которой будет наблюдаться положительный рост экономики без падения.
"Узбекистан считают страной с наиболее динамичной экономикой Центральной Азии, потому что те люди, которые пришли к власти и управляют страной в последние годы, проводят достаточно серьезные экономические реформы: привлекают инвестиции, открывают страну для внешних контактов инвестиций", - поделился мнением Зубец.
Эксперт поясняет, что политика трансформации и освобождение от излишнего регулирования приведет страну к быстрому развитию за счет притока инвестиций, внутренних ресурсов, либерализации экономики и появления либеральных институтов, соответствующих целям развития малого и среднего предпринимательства.
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