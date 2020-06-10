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Политолог, ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко
© FOTO. Из личного архива

Серенко: талибы расценили соглашение в Дохе как капитуляцию США

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200610/14321991.html

По его мнению ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, талибы совсем не собираются всерьез договариваться с афганским правительством, их задача - тянуть время.

Радио
Серенко о переговорах Талибана и США

Стало известно, что достигнуто предварительное соглашение о переговорах между властями Афганистана и движением "Талибан"*, намечено провести их в Катаре.

Члены движения Талибан (запрещено в РФ), Афганистан. Архивное фото
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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"Талибы сегодня очень зависят от США. Соглашение 29 февраля на талибов произвело магическое впечатление, и "Талибан"* сегодня превратился в главных поклонников Соединенных Штатов в джихадистском мире", - сказал Андрей Серенко в интервью Sputnik Таджикистан.

По мнению эксперта, талибы дорожат этими договоренностями возможно даже больше, чем поддержкой Пакистана, потому что рассматривают его как фактическую капитуляцию США в Афганистане.

"Талибы выполнят все пункты, которые были закреплены в этом соглашении, потому что считают, что таким образом они становятся ближе к захвату власти в Афганистане и их сегодняшняя главная цель - ни в коем случае не рассориться с Америкой", - добавил он.

Захватить власть в Афганистане для "Талибана" сейчас несколько отдаленная стратегическая задача, а на сегодня они хотят сохранить и укрепить политический альянс с США, считает эксперт. По его словам, США в лице Трампа тоже заинтересованы в альянсе с талибами.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.




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