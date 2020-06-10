Серенко: талибы расценили соглашение в Дохе как капитуляцию США

По его мнению ведущего эксперта российского Центра изучения современного Афганистана Андрея Серенко, талибы совсем не собираются всерьез договариваться с афганским правительством, их задача - тянуть время.

Радио Серенко о переговорах Талибана и США

Стало известно, что достигнуто предварительное соглашение о переговорах между властями Афганистана и движением "Талибан"*, намечено провести их в Катаре.

"Талибы сегодня очень зависят от США. Соглашение 29 февраля на талибов произвело магическое впечатление, и "Талибан"* сегодня превратился в главных поклонников Соединенных Штатов в джихадистском мире", - сказал Андрей Серенко в интервью Sputnik Таджикистан.

По мнению эксперта, талибы дорожат этими договоренностями возможно даже больше, чем поддержкой Пакистана, потому что рассматривают его как фактическую капитуляцию США в Афганистане.

"Талибы выполнят все пункты, которые были закреплены в этом соглашении, потому что считают, что таким образом они становятся ближе к захвату власти в Афганистане и их сегодняшняя главная цель - ни в коем случае не рассориться с Америкой", - добавил он.

Захватить власть в Афганистане для "Талибана" сейчас несколько отдаленная стратегическая задача, а на сегодня они хотят сохранить и укрепить политический альянс с США, считает эксперт. По его словам, США в лице Трампа тоже заинтересованы в альянсе с талибами.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран.