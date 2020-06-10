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Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий
© Sputnik / Кирилл Каллиников

Садовничий о том, изменится ли мир после пандемии: "Порознь здесь не справиться"

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200610/14322859/Sadovnichiy-o-tom-izmenitsya-li-mir-posle-pandemii-Porozn-zdes-ne-spravitsya.html

Главный вывод, который нужно сделать в ответ на вызовы пандемии, - это понимание того, что в этой ситуации нужно быть крайне аккуратным не только одной стране, а целому миру.

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Садовничий о том, изменится ли мир после пандемии

Президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий признался, что не является сторонником того, чтобы мир стал другим.

"Я думаю, что процесс сглаживания большой системы будет присутствовать. Я думаю, что мир самоорганизуется", - отметил ректор МГУ.

В сложной системе всегда бывают некие шероховатости, так называемые "взрывы", считает Садовничий. Главный вывод, который нужно сделать в ответ на вызовы пандемии, - это понимание того, что в этой ситуации нужно быть крайне аккуратным не только одной стране, а целому миру.

Нужно уметь дружно реагировать на эти вызовы, считает спикер, потому что последствия могут представлять угрозу для всего человечества. И нынешняя эпидемиологическая ситуация нас научила тому, что нужно уметь действовать вместе, порознь здесь не справиться.




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