Садовничий о том, изменится ли мир после пандемии: "Порознь здесь не справиться"

Главный вывод, который нужно сделать в ответ на вызовы пандемии, - это понимание того, что в этой ситуации нужно быть крайне аккуратным не только одной стране, а целому миру.

Радио Садовничий о том, изменится ли мир после пандемии

Президент Российского союза ректоров Виктор Садовничий признался, что не является сторонником того, чтобы мир стал другим.

"Я думаю, что процесс сглаживания большой системы будет присутствовать. Я думаю, что мир самоорганизуется", - отметил ректор МГУ.

В сложной системе всегда бывают некие шероховатости, так называемые "взрывы", считает Садовничий. Главный вывод, который нужно сделать в ответ на вызовы пандемии, - это понимание того, что в этой ситуации нужно быть крайне аккуратным не только одной стране, а целому миру.

Нужно уметь дружно реагировать на эти вызовы, считает спикер, потому что последствия могут представлять угрозу для всего человечества. И нынешняя эпидемиологическая ситуация нас научила тому, что нужно уметь действовать вместе, порознь здесь не справиться.