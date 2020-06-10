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Руководитель школы востоковедения Высшей Школы Экономики Алексей Маслов
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Эксперт: крупномасштабные проекты предотвратят безработицу в стране

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200610/14323762/Ekspert-krupnomasshtabnye-proekty-predotvratyat-bezrabotitsu-v-strane.html

ИО директора Института Дальнего Востока РАН, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов поделился мнением о том, как предотвратить безработицу и восстановить рынок труда в Узбекистане.

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Эксперт считает, что государство должно создать специальные новые рабочие места на массовом производстве, которые помогут сбить социальное напряжение.

Алексей Маслов объясняет, чаще всего безработными становятся люди "невысокой квалификации", которые работают на промышленном производстве и попадают под сокращение, поэтому им необходимо предоставить возможность пройти переобучение и приобрести "массовую профессию".

"Восстановление мировой экономики пойдет очень медленно и в этом плане рабочие кадры Узбекистана не смогут также свободно находить себе работу в других странах Центральной Азии, например, в России", - утверждает профессор.

Далее Маслов говорит о необходимости финансового вложения государством в переподготовку кадров для повышения квалификационной востребованности граждан. Для сокращения уровня безработицы эксперт предлагает начать кредитовать безработных граждан, таким образом государство будет заинтересовано в создании новых рабочих мест, чтобы люди смогли отдавать кредиты, а население будет заинтересовано в поиске работы внутри страны.

"Кредиты могут выделяться под поиск работы именно на территории Узбекистана, или на поиск работы в определенных областях промышленности, те, которые хочет Узбекистан развивать", - заявляет эксперт.

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Маслов полагает, что предотвратить безработицу можно путем создания крупномасштабных проектов – строительство электростанций и дорог, открытие крупных производств в стране.

Данные меры помогут сформировать реальный сектор экономики страны.

Развернутый комментарий специалиста доступен для прослушивания в подкасте.

Теги:
безработные, безработица, Узбекистан, Узбекистан, Аудио, радио



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