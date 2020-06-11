Эксперт о судьбе американских сланцевиков: все уже предопределено

Международное энергетическое агентство прогнозирует в 2020 году крупнейшее в истории падение мирового спроса на газ — на 150 миллиардов кубометров, или на четыре процента, говорится в докладе МЭА по рынку газа.
Старший аналитик Grand Capital Владимир Рожанковский прокомментировал эту новость.
Сейчас ключевой момент, по его словам, заключается в том, что с рынка уходят североамериканские сланцевые производители нефти и газа.
"Львиная доля избытка предложения как нефти, так и газа в сжиженной форме исходила из США, в Западном полушарии скопился колоссальный объем, тогда как в Восточном план спроса и предложения до пандемии был более-менее стабилен", — отметил Рожанковский.
Судьба сланцевых компаний, на его взгляд, уже предопределена.
"Если с рынка уйдет Chesapeake Energy (сланцевый гигант, независимый производитель природного газа в США. — Прим. ред.), то страницу можно будет перелистывать", — сказал он.
Также эксперт объяснил, когда цены на газ снова пойдут вверх.
"Рынок газа очень сильно скоррелирован с рынком нефти. После восстановления цен на нефть понадобится еще примерно полгода, чтобы начали восстанавливаться контрактные цены на газ", — сказал старший аналитик Grand Capital.
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