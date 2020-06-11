Мацуев рассказал о своем возвращении на сцену в реалиях пандемии

Музыкант высказал надежду на скорейшее возобновление полноценной концертной жизни и привел в пример Австрию, где министр культуры приняла решение дать старт с 1 сентября всем концертам и оперным выступлениям в полном объеме.

Радио Мацуев рассказал, когда выйдет на сцену с концертом, несмотря на COVID-19

Пианист Денис Мацуев рассказал о своем настроении в период самоизоляции в интервью редакции Sputnik. Сидеть дома даже в самом потрясающем настроением, просто учить и заниматься, по словам музыканта, это не всегда правильно в смысле энергетики. Мацуев высказал надежду на скорейший выход в концертную жизнь и привел в пример Австрию, где министр культуры приняла решение возобновить с 1 сентября все концерты и оперные выступления в полном объеме.

"Я безумно скучаю по живому общению, какая бы технология ни была гениальная, это не заменит живых глаз, живого голоса, живого общения и публики. 17 июня я улетаю в Берлин, это тоже такой некий прорыв, это будет онлайн-концерт со знаменитым Берлинским симфоническим оркестром памяти маэстро Мариса Янсонса, и не исключено, что какое-то количество публики будет находиться в зале", ― рассказал Мацуев.

Музыкант добавил, что получил разрешение на вылет и на прилет в Берлин и также после Берлина вылетит в Мюнхен, где вместе с Валерием Гергиевым будет играть концерт Шостаковича.

Также артист добавил, что в сложившейся ситуации особое беспокойство вызывает судьба многих талантливых музыкантов-фрилансеров, которые "фактически остались без средств к существованию".

Напомним, в начале декабря прошлого года музыкант, совмещающий в своем творчестве новаторство и традиции русской фортепианной школы, впервые представил публике Узбекистана новую программу из своих любимых произведений классических композиторов России и Европы: Игоря Стравинского, Петра Чайковского и Ференца Листа.

После концерта Мацуев встретился с учащимися Государственной консерватории Узбекистана, Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Глиэра и Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени Успенского.