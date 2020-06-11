Эксперт предупредила об опасности спешки при создании лекарства от коронавируса

С начала пандемии прошло всего несколько месяцев, а для разработки и качественной проверки нового препарата нужны годы, заявила руководитель Ассоциации организации клинических исследований (АОКИ) Светлана Завидова.

Радио Эксперт предупредила об опасности спешки при создании лекарства от коронавируса

Ученые по всему миру не первый месяц разрабатывают вакцину от коронавируса и ищут надежные препараты для лечения зараженных. В разных странах периодически заявляют о том, что тот или иной медикамент показал свою эффективность в борьбе с болезнью. Однако единого лекарства до сих пор нет.

Руководитель Ассоциации организации клинических исследований (АОКИ) Светлана Завидова рассказала, как проходит апробация любого препарата и сколько времени это занимает.

"Классическая схема выведения препарата на рынок такова: этап доклинических исследований на моделях и животных, затем идут клинические исследования — это самая затратная часть по времени и финансам. В ходе них проверяют, как препарат воздействует непосредственно на человека. Здесь, в свою очередь, выделяют еще три фазы. Сначала подключают здоровых добровольцев (до ста человек, основная задача — проверка безопасности препарата), затем — пациентов с конкретным диагнозом (тут специалисты подбирают дозы и исследуют, как препарат влияет на болезнь). Во второй фазе участвуют от нескольких сотен до тысячи человек — в зависимости от препарата и конкретного заболевания. Третья, самая масштабная и продолжительная фаза перед регистрацией — доказательство эффективности. Для этого могут набирать несколько тысяч человек", — рассказала Завидова.

По ее словам, если речь идет о регистрации дженериков — препаратов, повторяющих чью-то формулу, то в таком случае проверка проходит по более простой схеме. Если же разрабатывается новое лекарство, то сбор данных и регистрация могут занять годы: доклинические исследования идут полгода-год, первая фаза клинических исследований — в среднем столько же, в зависимости от препарата и заболевания, вторая и третья — от года до пяти лет.

"Понятно, что сейчас все страны стараются сократить время на разработку, но в любом случае мы понимаем, что, сокращая время, идем в ущерб доказательности. То есть какие-то данные по безопасности и эффективности, скорее всего, не будут выявлены", — сказала Завидова.

По ее мнению, за непродолжительное время, прошедшее с начала пандемии, должным образом исследовать препараты просто невозможно.

"Пандемия всколыхнула ряд проблем и обострила конкуренцию. Компании часто борются за рынок и внимание государства, надеясь на финансирование. Спешка в выводе препаратов на рынок и безапелляционность, которая периодически звучит в отношении их эффективности, конечно, настораживают", — заявила эксперт.

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