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Подкаст ЯсноПонятно.

"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

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Тема:
Подкасты РИА (321)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200613/14336265/YasnoPonyatno-Ot-bessonnitsy-do-lunatizma-pravda-i-mify-pro-son.html

Нужно спать не меньше восьми часов в день, но "пересып" — вреден. Засыпать лучше до полуночи, но обязательно на спине. Есть на ночь нельзя, но, говорят, алкоголь помогает уснуть.

Какие из "правил сна" действительно научны, а какие — просто миф? Сны — это наши внутренние переживания? И почему они кажутся ярче на изоляции?

Радио
"ЯсноПонятно". От бессонницы до лунатизма: правда и мифы про сон

Сколько часов сна в день нужно на самом деле? Существуют ли совы и жаворонки, и почему большинство — все же "голуби"? На выходных можно отоспаться? Почему возникает бессонница, а некоторые говорят и даже бегают во сне? Что такое сонный паралич и как выйти из этого состояния? Летаргический — не выдумка? Можно ли управлять сновидениями или обмануть организм с помощью интервального сна?

О всевозможных стереотипах про сон Лина, Ваня и Ксюша спрашивают у сомнолога, кандидата медицинских наук Софии Черкасовой.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (321)
Теги:
здоровье, бессонница, сон



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