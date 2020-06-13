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Страхи/Ошибки

Подкаст "Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?

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Тема:
Подкасты РИА (322)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200613/14337194/Podkast-StrakhiOshibki-delat-li-publichnymi-vashi-semeynye-problemy.html

Раньше писали в месткомы с просьбой разобрать супруга за неверность: наказать и обличить. Сегодня — пишут в соцсети.

Дочь писателя Успенского разоблачает отца посмертно. Книгоиздатель объявляет в блоге, что уходит от жены и пятерых детей. Дизайнер публикует подробности поступков "токсичной" матери. Чего хотят эти люди и как на это реагировать?

Радио
"Страхи/Ошибки": делать ли публичными ваши семейные проблемы?

Открытые письма взрослых детей об их жестоких родителях, флешмобы в соцсетях и обсуждения сложной семейной жизни — частые темы новостей и ток-шоу.

Но если знакомые в близком окружении пишут о своем разводе в фейсбуке, распиная друг друга, то это уже кажется странным. Или это нормально? Стоит ли делать достоянием гласности правду о себе и о других членах семьи? Какие конфликты должны оставаться в стенах дома, а какие — нет?

Вместе с клиническим и кризисным психологом Марией Зеленовой и психологом Анастасией Плотниковой разбираемся, зачем люди "опубличивают" семейные разборки и выносят их на всеобщее обозрение.

1:55 Зачем некоторые люди делают публичными семейные тайны и конфликты

5:10 Об этом говорить нельзя и стыдно или все-таки нужно, но больно?

7:30 Вынести проблему за пределы семьи или продолжать скрывать травму?

11:20 "Как сливной бачок": когда вас используют для жалоб

13:10 "Опубличивание" проблемы решает ее?

14:40 Как обозначить свои личные границы, когда кто-то хочет вам пожаловаться

18:50 Ситуация: бывшая пара во всех красках описывает свой развод в соцсетях. Как реагировать и на чью сторону вставать?

25:45 Нормально ли, когда наружу выносится избыточное благополучие

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Тема:
Подкасты РИА (322)
Теги:
отношения, проблема, семья



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