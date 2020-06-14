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Мы все умрем.
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Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200614/14339605.html

СМИ твердят, что Илон Маск совершил революцию в освоении космоса и вновь открыл эпоху пилотируемых полетов. Но так ли это? Кто на самом деле управляет космическим кораблем – пилот, ЦУП или бортовая электроника?

Радио
Мы все умрем. Пилотируемые полеты: как не заблудиться в космосе

Насколько применимо в космонавтике слово "пилот"? Каким образом и космонавты, и компьютеры на борту корабля понимают, где сейчас находится аппарат и как скорректировать траекторию? Кто лучше – человек или ИИ – справится с управлением ракетой или спутником? К каким катастрофам приводили и могут приводить ошибки в ориентации и навигации космическоого корабля? Над чем сегодня работают ученые, чтобы уменьшить количество подобных ошибок и расширить границы космоса, доступные для посещения человеку?

На эти и другие вопросы ответил Дмитрий Притыкин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Космического центра Сколтеха.

 




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