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Это надолго

Это надолго: как приучить детей убирать за собой

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200614/14340132.html

Просьбы, торг, скандалы — почти все бессильно в разговорах об уборке. Родительская боль, которая начинается с неубранной детали конструктора и заканчивается "свинарником" в детской комнате.

Радио
"Это надолго": как приучить детей убирать за собой

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, почему в переговорах с детьми не работают фразы "Уберись в своем свинарнике!", "Как можно жить в таком бардаке?" и "Сколько можно повторять!"

Как приучить детей к порядку и убирать за собой? Как правильно их об этом просить? Как не отбить желание помогать вам и делать что-то по дому? Как хвалить за работу и надо ли критиковать? Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

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