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Мария Ярмуш
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Эксперт рассказала, почему ограничения необходимы для госслужащих

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200615/14343342/Ekspert-rasskazala-pochemu-ogranicheniya-neobkhodimy-dlya-gossluzhaschikh.html

Основная цель этих нововведений, подчеркнула Мария Ярмуш, - исключить коррумпированность чиновников и госслужащих, обязательная декларация доходов. Все эти стандарты и требования обоснованны.

Радио
Эксперт рассказала, какие ограничения необходимы для госслужащих и почему

Юрист Мария Ярмуш прокомментировала нововведения, которые собираются внести в законодательство Узбекистана, предусматривающие новые требования к госслужащим.

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По словам эксперта, эти законодательные инициативы приближают республику к мировому уровню, стандартам и требованиям, которые предъявляются во всех развитых странах к госслужащим. 

Основная цель этих нововведений, подчеркнула Ярмуш, - исключить коррумпированность чиновников и госслужащих, обязательная декларация доходов. Все эти стандарты и требования обоснованны.

"В некоторых странах требуется отчитаться только о доходах, в РФ требуют предоставить информацию и о расходах. Информация защищена от третьих лиц, но при этом тщательно проверяется компетентными органами", - рассказала Мария Ярмуш.

Еще одно нововведение в законодательстве Узбекистане - невозможность получения той или иной должности, если близкие родственники работают в этом же ведомстве. Вообще и само поведение госслужащего, подчеркивает эксперт, тоже должно соответствовать определенным требованиям.




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