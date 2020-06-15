Володин о координации действий стран-членов ОДКБ в борьбе с глобальными вызовами

Спикер Госдумы России, глава Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин призвал не оставаться равнодушными к фактам фальсификации и дискредитации истории Второй мировой войны.

Радио Володин об общей победе в Великой Отечественной войне

Спикер Госдумы России, глава Парламентской ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин заявил на заседании Ассамблеи, состоявшимся в формате видеоконференции, о том, что пандемия, с которой столкнулось человечество, стала серьезной проверкой и международных институтов, и организаций. При этом российский политик подчеркнул: потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы должен быть усилен - речь о координации действий государств-членов ОДКБ для обеспечения общей безопасности при возникновении подобных угроз.

Вместе с тем Володин подчеркнул, что странам-членам ОДКБ нужно сделать все возможное, чтобы отстоять историческую правду и защитить память о воинах-победителях, участвовавших во Второй мировой войне.

"У нас с вами общая история, общая победа, она объединяет, но мы должны сделать все для того, чтобы отношение ко Второй мировой войне было основано на принципах честности, объективности", - отметил Володин.

Председатель Госдумы призвал не оставаться равнодушными к фактам фальсификации и дискредитации истории Второй мировой войны.

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Российский политик напомнил, что на фронтах Второй мировой погибло 27 миллионов граждан Советского Союза.

По его словам, странам-членам ОДКБ нужно приложить усилия, чтобы отстоять память о павших воинах.