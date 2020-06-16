Пантелеев: избирательное открытие авиаперевозок между странами — общемировая практика

Радио Пантелеев: избирательное открытие авиаперевозок между странами — общемировая практика

Власти Узбекистана решили с 15 июня возобновить авиасообщение с государствами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом — Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что единой методики возобновления авиасообщения пока не существует, но подходы, применяемые разными государствами, достаточно просты.

"Первый вопрос — категорирование стран в зависимости от эпидемиологической обстановки. Государства, в которых она более напряженная, относятся к регионам с повышенными риском, соотвественно, авиасообщение с ними будет открыто позже, чтобы минимизировать риски от завозных случаев COVID-19. Что же касается различных ограничений для категорий граждан, то там подход тоже предельно простой: в целом задача ставится та же — снизить риски. Поэтому в категорию людей с минимумом ограничений будет попадать небольшое количество лиц, путешествующих, скажем так, по уважительным причинам", — сказал Пантелеев.

Авиасообщение, по его словам, всегда открывается после двусторонних консультаций.

"Нужно, чтобы решение приняли власти обеих стран. Тогда ничто не будет препятствовать", — отметил эксперт.

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