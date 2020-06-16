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Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Пантелеев: избирательное открытие авиаперевозок между странами — общемировая практика

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200616/14348156/Panteleev-izbiratelnoe-otkrytie-aviaperevozok-mezhdu-stranami--obschemirovaya-praktika-.html

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев рассказал, по какой логике страны возобновляют авиасообщение после карантина.

Радио
Пантелеев: избирательное открытие авиаперевозок между странами — общемировая практика

Власти Узбекистана решили с 15 июня возобновить авиасообщение с государствами, где складывается благополучная ситуация с коронавирусом — Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем. Полеты в страны, где не снижается число случаев коронавируса, в частности, в Россию, будут продолжены в режиме вывозных спецрейсов.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что единой методики возобновления авиасообщения пока не существует, но подходы, применяемые разными государствами, достаточно просты.

© Sputnik / Алексей Майшев
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"Первый вопрос — категорирование стран в зависимости от эпидемиологической обстановки. Государства, в которых она более напряженная, относятся к регионам с повышенными риском, соотвественно, авиасообщение с ними будет открыто позже, чтобы минимизировать риски от завозных случаев COVID-19. Что же касается различных ограничений для категорий граждан, то там подход тоже предельно простой: в целом задача ставится та же — снизить риски. Поэтому в категорию людей с минимумом ограничений будет попадать небольшое количество лиц, путешествующих, скажем так, по уважительным причинам", — сказал Пантелеев.

Авиасообщение, по его словам, всегда открывается после двусторонних консультаций. 

"Нужно, чтобы решение приняли власти обеих стран. Тогда ничто не будет препятствовать", — отметил эксперт.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
авиаперелет, пандемия, Авиасообщение



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