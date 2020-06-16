Евстафьев о позиции Джонсона: "В Европе еще есть люди, сохраняющие разум"

По мнению политолога, есть существенное различие между осмыслением истории в США и Европе. Американское общество до сих пор не осознало ценности своей истории, в Европе же все обстоит иначе.

Радио Евстафьев о позиции Джонсона: "В Европе еще есть люди, сохраняющие разум"

В конце прошлой недели власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Черчиллю, первому после падения режима апартеида президенту ЮАР Нельсону Манделе и мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.

"Жизни черных важны": акция протеста около резиденции губернатора в Миннеаполисе >>

Глава британского правительства Борис Джонсон поддержал борьбу с расизмом, но призвал оставить историческое наследие в покое, выступив в защиту бывшего премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями, и призвал не переписывать прошлое.

Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев прокомментировал это заявление в эфире радио Sputnik.

"Вообще при всех особенностях своей личности Борис Джонсон человек достаточно интересный и говорит то, о чем все остальные боятся даже думать. Кстати, Макрон сказал примерно то же самое. Это говорит о том, что в Европе еще есть люди, которые сохраняют разум", - отметил политолог.

По мнению Евстафьева, есть существенное различие между осмыслением истории в США и Европе. Американское общество до сих пор не осознало ценности своей истории, в Европе же все обстоит иначе.

Напомним, под ударом массовых протестов оказалось и историческое наследие в США и Европе. Досталось и памятникам Христофору Колумбу в городах ряда американских штатов. Где-то первооткрывателя континента обезглавили, где-то и вовсе утопили в озере. Активисты обвиняют путешественника в геноциде коренного населения Америки.

Другие памятники были в экстренном порядке демонтированы по решению властей в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.