Лавров заявил, что Россия не позволит нарушать договоренности по "ядерной сделке" с Ираном

Радио Лавров о ситуации вокруг иранской «ядерной сделки»

Россия сделает все, чтобы никто не смог разрушить те договоренности, которые закреплены в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Когда наши американские коллеги в 2018 году официальным принятием президентских распоряжений и указов прекратили свое участие в СВПД, они утратили все те возможности и права, которые вытекают из добросовестного выполнения СВПД всеми ее участниками этого плана и которые закреплены в резолюции 2231 Совбеза ООН", - сказал Лавров.

По мнению главы российского МИД, попытка США, блокируя выполнение всеми остальными участниками СВПД их обязательств перед Ираном, "наказать" ИРИ путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся в том числе и оружейного эмбарго, не имеет перспективы с точки зрения международного права.