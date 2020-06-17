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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ

Лавров заявил, что Россия не позволит нарушать договоренности по "ядерной сделке" с Ираном

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200617/14354713.html

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров убежден, что попытки США, направленные на продвижение инициатив против Ирана, бесперспективны.

Радио
Лавров о ситуации вокруг иранской «ядерной сделки»

Россия сделает все, чтобы никто не смог разрушить те договоренности, которые закреплены в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Когда наши американские коллеги в 2018 году официальным принятием президентских распоряжений и указов прекратили свое участие в СВПД, они утратили все те возможности и права, которые вытекают из добросовестного выполнения СВПД всеми ее участниками этого плана и которые закреплены в резолюции 2231 Совбеза ООН", - сказал Лавров.

По мнению главы российского МИД, попытка США, блокируя выполнение всеми остальными участниками СВПД их обязательств перед Ираном, "наказать" ИРИ путем продвижения нелегитимных и абсолютно неправомерных инициатив, касающихся в том числе и оружейного эмбарго, не имеет перспективы с точки зрения международного права.




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