Покровский объяснил, почему нельзя покупать дексаметазон для самолечения

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский прокомментировал новость о "прорыве" британцев в лечении от коронавируса.

Радио Покровский объяснил, почему нельзя покупать дексаметазон для самолечения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании дексаметазона для лечения от COVID-19. Проведенное в Оксфорде исследование показало, что данный противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, на 35 процентов, среди больных, получающих кислород, — на 20 процентов.

На это заявление Гебрейесуса отреагировал глава египетского Научного комитета по борьбе с коронавирусом Хуссам Хосни. По его словам, египетские врачи использовали дексаметазон для лечения симптомов COVID-19 с позитивными результатами еще до того, как Великобритания объявила о регистрации данного лекарства.

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что прорыв британцев очень небольшой.

"При коронавирусной инфекции в тяжелых случаях большую роль играют избыточные воспалительные процессы как реакция организма. Дексаметазон, как и множество других препаратов, является противовоспалительным средством. Поэтому ранее говорили о парацетамоле как о способе излечения от этой инфекции, он из той же группы", — сказал Покровский в эфире радио Sputnik.

По его словам, успех британцев в том, что им удалось показать эффективность дексаметазона в правильно проведенном клиническом исследовании и доказать, что он на некоторое количество процентов снижает риск смерти у тяжелых больных.

"Никакого смысла применять его при легких и средних формах заболевания нет", — отметил академик РАН.

Он также рассказал, что в России дексаметазон применяют уже несколько десятилетий в случаях, когда идет избыточное воспаление при инфекционных заболеваниях.

При этом Покровский отметил, что этот препарат имеет ряд противопоказаний.

"Его нельзя применять долго, поскольку может развиться иммунодефицит, напоминающий СПИД, — сказал академик. — Не надо бежать в аптеку и покупать этот препарат, у него слишком много побочных эффектов. Мы всегда используем его только в крайних случаях. Тяжелые формы коронавирусной инфекции тоже к ним относятся".

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