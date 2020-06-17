Богданов о том, зачем Узбекистан отдает госкомпании под управление инвесторам

Радио Богданов о том, зачем Узбекистан отдает госкомпании под управление инвесторам

В Узбекистане создается инвестиционная компания АО UzAssets, учредителем которой является Агентство по управлению государственными активами. Ей в управление передадут государственные пакеты акций десяти предприятий по номинальной стоимости. Речь идет об АО "Кварц", АО "Кызылкумцемент", АО "Урганчшароб", АО "Убекистон шампани", ГУП "Узгеорангмет ЛИТИ", ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ", АО "Денов вино-арок", страховая компания АО "Кафолат", малая промзона АО "Олмазор", ГУП "Шахрисабз юлдузи".

Комментируя эту новость, ведущий аналитик QBF Олег Богданов отметил, что вся политика любого государства, в том числе Узбекистана, и его экономическая деятельность направлены на то, чтобы увеличить благосостояние и улучшить качество жизни населения.

"Для этого уже давно разработаны принципы. Есть огромная госсобственность, которая неэффективно управляется. Правительство должно само решать, какое количество предприятий подлежит приватизации. В Узбекистане начали решительно идти в этом направлении. Создается государственная инвестиционная компания, которая будет управлять активами, передаваемыми в ее ведение. А дальше она должна сделать из этих предприятий "конфетку". Если создать красивую обертку — с точки зрения долгосрочных перспектив это не очень хорошо, но их можно выгодно продать. А если качественное все — и обертка, и внутренности, то инвесторы обязательно дадут хорошую цену за активы. В итоге правительство получит деньги на реализацию своих проектов, ну а предприятия — эффективных собственников", — сказал Богданов.

Он отметил, что это общепринятая практика — когда создается государственная инвестиционная корпорация или компания и под ее управление переходят определенные госактивы, находящиеся в плане по приватизации.

"Компания проводит несколько мероприятий, направленных, как правило, на улучшение управления, создание красивой "упаковки", приведение отчетности в порядок в соответствии с международными стандартами. Дальше нужно организовывать роуд-шоу для инвесторов в крупных городах, финансовых столицах, изучать спрос и проводить размещение акций или продавать целевому инвестору контрольный пакет за большую сумму", — сказал эксперт.

Однако вопрос, по его словам, как всегда, в том, кто и как будет это делать.

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