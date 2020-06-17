Богданов о том, зачем Узбекистан отдает госкомпании под управление инвесторам

В Узбекистане создается инвестиционная компания АО UzAssets, учредителем которой является Агентство по управлению государственными активами. Ей в управление передадут государственные пакеты акций десяти предприятий по номинальной стоимости. Речь идет об АО "Кварц", АО "Кызылкумцемент", АО "Урганчшароб", АО "Убекистон шампани", ГУП "Узгеорангмет ЛИТИ", ГУП "Узшахарсозлик ЛИТИ", АО "Денов вино-арок", страховая компания АО "Кафолат", малая промзона АО "Олмазор", ГУП "Шахрисабз юлдузи".
Комментируя эту новость, ведущий аналитик QBF Олег Богданов отметил, что вся политика любого государства, в том числе Узбекистана, и его экономическая деятельность направлены на то, чтобы увеличить благосостояние и улучшить качество жизни населения.
Он отметил, что это общепринятая практика — когда создается государственная инвестиционная корпорация или компания и под ее управление переходят определенные госактивы, находящиеся в плане по приватизации.
"Компания проводит несколько мероприятий, направленных, как правило, на улучшение управления, создание красивой "упаковки", приведение отчетности в порядок в соответствии с международными стандартами. Дальше нужно организовывать роуд-шоу для инвесторов в крупных городах, финансовых столицах, изучать спрос и проводить размещение акций или продавать целевому инвестору контрольный пакет за большую сумму", — сказал эксперт.
Однако вопрос, по его словам, как всегда, в том, кто и как будет это делать.
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