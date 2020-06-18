Кыргызский экономист рассказала о будущем экономики ЕАЭС после пандемии

Радио Кыргызский экономист рассказала о будущем экономики ЕАЭС после пандемии

По мнению экономиста, коронавирус и введенные из-за него ограничения сильно сказались на мировой экономике и экономики стан ЕАЭС в частности.

Эксперт отметила, что возникший "коронакризис" вскрыл некоторые проблемы, существующие в союзе. Например, усложнил и без того не простое перемещение товаров между Кыргызстаном и Казахстаном.

По словам Акимовой, комиссия ЕЭК выдвигает требования о снятии казахстанской стороной всех ограничений, поскольку сейчас в рамках союза остро стоит "вопрос экономического выживания".

Экономист также подчеркнула, что, несмотря на существующую конкуренцию между странами (что, по мнению Акимовой, вполне естественно, поскольку это и есть двигатель экономических процессов), участники ЕАЭС демонстрируют тенденции к сближению.

"Структурно интеграционный союз уже переходит от философии конкуренции к психологии сотрудничества, и мы вскоре станем свидетелями эффективности такого подхода", — отметила эксперт в беседе со Sputnik Кыргызстан.

Акимова обратила внимание на то, что все страны ЕАЭС понимают, что в условиях кризиса, возникшего из-за пандемии, единственным разумным выходом будет объединение усилий.

Любого рода разногласия неминуемо возникают в рамках любого союза, считает экономист. Главное, чтобы эти противоречия не переходили на политический уровень, заключила Акимова.