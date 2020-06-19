Рудаков: пропагандистскую машину против России одна статья не перевернет

Запад вообще лишен понимания российского взгляда на проблемы. А статья Путина в целом про то, что у России есть свое мнение, есть целостное видение событий прошлого и с этим мнением надо считаться.

Радио Рудаков: "Пропагандистскую машину против России одна статья не перевернет"

"Когда президент анонсировал будущую статью на саммите лидеров СНГ, мне показалось, что он будет ориентироваться больше на зарубежного читателя, который гораздо меньше погружен в повестку полемики о ВОВ, а оказалось, что статья не только для зарубежной аудитории, но и для нашей. Это очень важно", - отметил в интервью радио Sputnik политолог, главный редактор журнала "Историк" Владимир Рудаков.

Статья, по мнению спикера, интересна и для зарубежного, и для российского читателя, который тоже имеет очень много вопросов по истории и предыстории Второй мировой войны.

"Путин начинает статью со своих личных воспоминаний о своей семье. Это делает текст не банальным, не дежурным текстом лидера огромной страны, который дает поручения референтам, которые готовят за него статью. Видно, что текст - это результат не только его размышлений, но и личных переживаний, его личной человеческой памяти о войне", - отмечает Рудаков.

Конечно, огромную пропагандистскую машину, направленную против России, одна статья Путина не перевернет - тут надо трезво оценивать ситуацию, считает политолог. В этом смысле важно понимать, подчеркивает Рудаков, что Запад вообще лишен понимания российского взгляда на проблемы. А статья Путина в целом про то, что у России есть свое мнение, есть целостное видение событий прошлого и с этим мнением надо считаться.

Напомним, на сайте Кремля размещена статья Владимира Путина, в которой автор рассуждает о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.