Захарова: ОДКБ готова к любому развитию обстановки в Афганистане

Пограничники СНГ заявили об увеличении объемов наркотрафика из Афганистана. Также власти Бадахшана сообщали о попытках усиления военного присутствия в регионе террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"*.
Перманентные боевые действия продолжаются практически во всех провинциях страны, пишет Sputnik Таджикистан.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане.
Также она отметила, что Россия укрепляет потенциал своей военной базы в Таджикистане.
"Считаем эти шаги важным условием повышения безопасности южных рубежей ОДКБ", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Напомним, членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран