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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД РФ

Захарова: ОДКБ готова к любому развитию обстановки в Афганистане

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200619/14372386/Zakharova-ODKB-gotova-k-lyubomu-razvitiyu-obstanovki-v-Afganistane.html

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об укреплении безопасности южных рубежей ОДКБ.

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Пограничники СНГ заявили об увеличении объемов наркотрафика из Афганистана. Также власти Бадахшана сообщали о попытках усиления военного присутствия в регионе террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"*.

Перманентные боевые действия продолжаются практически во всех провинциях страны, пишет Sputnik Таджикистан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане.

Боевики движения Талибан
AP Photos / Allauddin Khan
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"Государства — члены ОДКБ принимают совместные усилия по укреплению южных границ зоны ответственности организации, включая практику проведения учений с контингентами коллективных сил этой структуры в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана. В рамках ОДКБ реализуется перечень мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Также прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений", — сказала Захарова на еженедельном брифинге. 

Также она отметила, что Россия укрепляет потенциал своей военной базы в Таджикистане. 

"Считаем эти шаги важным условием повышения безопасности южных рубежей ОДКБ", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран

Теги:
безопасность, Таджикистан, Афганистан, ОДКБ, МИД России, Мария Захарова



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