Захарова: ОДКБ готова к любому развитию обстановки в Афганистане

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала об укреплении безопасности южных рубежей ОДКБ.

Радио Захарова: РФ усиливает мониторинг боевиков на таджикско-афганском направлении

Пограничники СНГ заявили об увеличении объемов наркотрафика из Афганистана. Также власти Бадахшана сообщали о попытках усиления военного присутствия в регионе террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"*.

Перманентные боевые действия продолжаются практически во всех провинциях страны, пишет Sputnik Таджикистан.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к любому сценарию развития военно-политической обстановки в Афганистане.

"Государства — члены ОДКБ принимают совместные усилия по укреплению южных границ зоны ответственности организации, включая практику проведения учений с контингентами коллективных сил этой структуры в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана. В рамках ОДКБ реализуется перечень мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Также прорабатываются меры по усилению разведки за перемещением боевиков, мониторингу наиболее опасных направлений", — сказала Захарова на еженедельном брифинге.

Также она отметила, что Россия укрепляет потенциал своей военной базы в Таджикистане.

"Считаем эти шаги важным условием повышения безопасности южных рубежей ОДКБ", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, членами Организации Договора о коллективной безопасности являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

* — террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран