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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Политолог объяснил, почему Путин призвал равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля

Радио
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200619/14373484/Politolog-obyasnil-pochemu-Putin-prizval-ravnyatsya-na-Stalina-Ruzvelta-i-Cherchillya.html

Несмотря на все противоречия, лидеры Советского Союза, США и Великобритании смогли договориться, когда возникла угроза фашизма, отметил политолог, журналист Юрий Светов.

Радио
Политолог объяснил, почему Путин призвал равняться на Сталина, Рузвельта и Черчилля

Президент России Владимир Путин в своей статье назвал систему, сложившуюся после Второй мировой войны, "квинтэссенцией интеллектуальных и политических исканий нескольких столетий". По словам российского лидера, Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль "проявили огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира".

Президент России Владимир Путин
© Ruptly .
О забвении уроков истории и тяжелой расплате за это — Путин написал статью
Политолог, журналист Юрий Светов отметил: в условиях разобщенности в мире Путин говорит о том, что мир был гораздо лучше устроен, когда руководители ведущих государств могли между собой договориться.

"Когда учитываются интересы всех сторон, от этого выигрывают все сообща, — сказал Светов в эфире радио Sputnik. — Вопрос о 32-м президенте США Франклине Рузвельте, премьер-министре Великобритании Уинстоне Черчилле и Генералиссимусе СССР Иосифе Сталине как раз в этом ключе".

По словам политолога, "США 16 лет не признавали СССР, Черчилль был яростным противником коммунизма, в свою очередь, Сталин как коммунист требовал уничтожения капитализма и всех границ".

Тем не менее, перед угрозой фашизма они смогли договориться между собой, пройдя через непростые ситуации, отметил Светов. Итогом стала победа в войне.

Подробнее слушайте в радиоподкасте.

Теги:
история, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Владимир Путин



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