Подкаст "Это надолго": как все успеть, когда мама — это ты

Есть проверенные способы, которые помогут выполнить большую часть планов, и не нервничать, если вдруг что-то пойдет не так.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.
Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда все идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна?
Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.
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