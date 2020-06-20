15:42 20 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Это надолго
© Sputnik /

Подкаст "Это надолго": как все успеть, когда мама — это ты

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200620/14379446.html

Как научиться управлять своим временем - успевать сделать все, что планировалось на день. Возможно? Психологи утверждают, что да.

Радио
"Это надолго": как все успеть, когда мама — это ты

Есть проверенные способы, которые помогут выполнить большую часть планов, и не нервничать, если вдруг что-то пойдет не так.

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" учимся правильно планировать день, если у вас есть дети, и находить свободное время даже тогда, когда, кажется, что его нет вообще.

Как организовать свой день, чтобы осталось время на себя и свои дела? Сколько времени закладывать на форс-мажоры, когда все идет не по плану? Как избавиться от долженствования и ощущения, что мама опять всем что-то должна?

Об этом Настя и Лина спрашивают специалиста по семейному тайм-менеджменту, автора проекта "Флаймама" и писательницу Свету Гончарову.

Слушайте подкасты РИА Новости >>




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Работа индийского фотографа Santanu Dey Многоликий народ бухурупи, вошедшая в шорт-лист конкурса имени Андрея Стенина в категории Портрет. Герой нашего времени. Серия фотографий
Во имя жизни: самые яркие работы фотоконкурса имени Андрея Стенина
“Беспочвенные и голословные”: Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине.
Россия ответила на обвинения Германии из-за убийства в Берлине
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться