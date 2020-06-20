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"Страхи/Ошибки": почему все время нет денег?

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/radio/20200620/14379949.html

"Большие деньги приносят страдания", "все богатые — нечестные" - знакомые фразы? Увы, многие из нас слышат их с детства, впитывают в себя и формируют свою жизнь исходя из подобных убеждений. О том, как освободиться расскажут эксперты.

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки": почему все время нет денег?

"Ловить" скидки и акции — полезная привычка, а просить повышения зарплаты — это низко? Кажется, пришло время поговорить о том, как мы сами себя ограничиваем и не впускаем деньги в свою жизнь.

Улица в сельской местности в Узбекистане
© CC BY 2.0 / Pekka Tamminen / Seaside boulevard 30 years ago
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Советское прошлое сформировало особое отношение к деньгам: довольствуйся малым, не выделяйся и не высовывайся, будь скромным. Сейчас другое время, но эти установки никуда не делись. Они подкрепляют психологию бедности — словосочетание от которого фонит инфоцыганством, но это на самом деле существует. Опасения, связанные с деньгами, небрежное отношение к ним, зависть и агрессия в сторону более обеспеченных, элементарная финансовая неграмотность — черты психологии бедности.

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семёновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, от каких привычек и мыслей нужно избавиться навсегда, чтобы улучшить свое финансовое положение.

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